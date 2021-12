„Größtes Nicht-Fußball-Turnier“ in Mönchengladbach : Tischtennis-Event der Schulen wird verschoben

„Größtes Nicht-Fußball-Turnier“ in Mönchengladbach

Das zweite Jahr in Folge wird das Tischtennisturnier der Mönchengladbacher Schulen verschoben. (Archivfoto) Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Entscheidung ist gefallen: Wegen der Corona-Pandemie wird der Mixed-Team-Cup in diesem Jahr nicht stattfinden können. Über die Hintergründe und den neuen Termin.

In der vergangenen Woche wurde es Kostenpflichtiger Inhalt von den Verantwortlichen bereits angedeutet, nun ist es spruchreif: Das traditionsreiche Tischtennisturnier der Mönchengladbacher Schulen um den Mixed-Team-Cup wird in das nächste Jahr verlegt. Das bestätigte Organisator Raimund Pispers unserer Redaktion am Montag nach Rücksprache mit Anke Paukovic von der Schulaufsicht der Stadt.