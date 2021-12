Neue CD von André Parfenov : Theaterkomponist schreibt Walzer

Mönchengladbach Der Gladbacher Solopianist André Parfenov hat eine CD mit dem Sinfonieorchester Aachen aufgenommen. Die Hälfte der Einspielung hat der in Gladbach lebende Musiker verfasst.

Im Stellenplan des Theaters firmiert André Parfenov (49) als Solopianist und Komponist. In beiden Belangen ist der russisch-deutsche Musiker aktiv. Der in Ufa aufgewachsene Parfenov hat das Programm einer Konzertgala im Aachener Eurogress maßgeblich mitgestaltet, bereits Ende März wurde es vom Aachener Sinfonieorchester aufgenommen. Die Hälfte der Einspielung hat der in Gladbach lebende Parfenov verfasst.

Der Titel der CD, „Aachener Walzer“, eröffnet das Programm, das Aachens Generalmusikdirektor Christopher Ward dirigierte. „Das Stück basiert auf einem Musik-Fragment des von mir bewunderten Pyotr Tchaikovsky“, erklärt Parfenov. Es handelt sich um eine Skizze von nur 16 Takten, die jener bei einem Aufenthalt im Sommer 1887 in Aachen seinem Tagebuch anvertraute. Daraus entwickelt der seit 1998 am Theater Krefeld/Mönchengladbach tätige Musiker ein neun Minuten langes Orchesterwerk. Behutsam wahrt Parfenov den Stil seines Landsmanns Tchaikovsky, von dessen Orchestrierungskunst er für sein eigenes Schaffen profitiert habe, wie er sagt. So kann man beim Anhören den Eindruck gewinnen, dass hier Tchaikovsky original gespielt werde. Bis auf die Mitwirkung des Klaviers wirkt es authentisch. Doch Parfenov findet auch Nischen, wo er moderne Tonsprache einfließen lässt. Besonders der dritte Teil des „Aachener Walzers“, in dem der Komponist am Flügel selbst den Solopart spielt, belegt seinen markanten Personalstil.