Corona in Mönchengladbach : Ärzte beraten RP-Leser zu Impfsorgen

Mönchengladbach Wer noch überlegt, ob er sich gegen Corona immunisieren lassen soll, wer wegen möglicher Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten unsicher ist oder andere medizinische Fragen hat, bekommt von drei Ärzten Auskunft.

Immer noch zögern etliche Menschen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Nicht unbedingt, weil sie kategorische Impfgegner sind, sondern weil sie aufgrund bestimmter Umstände oder Erkrankungen unsicher sind, ob und wann am besten eine Impfung möglich ist oder welcher Impfstoff am besten für sie geeignet ist. Antworten auf solche Fragen zum Impfen wollen am heutigen Montag, 13. Dezember, drei Mönchengladbacher Ärzte geben: Bernd Randerath, Regine Becker und Ralph Köllges stehen am RP-Telefon zwei Stunden lang für Fragen und Sorgen rund um das Thema Corona-Impfung zur Verfügung. Fragen können auch vorher schon per E-Mail eingereicht werden.