Corona in Düsseldorf : Inzidenz zweieinhalb Mal so hoch wie vor einem Jahr

Die Mitarbeiterin eines Testzentrums hält einen Teststab für einen Schnelltest auf das Coronavirus in der Hand. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Düsseldorf Seit knapp drei Wochen hält sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf bei etwa 300 und ist damit rund zweieinhalb Mal so hoch wie vor einem Jahr. Fast 550 Menschen sind bislang an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in NRW erneut leicht gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 276,8. In Düsseldorf liegt der Wert weiterhin bei knapp über 300. Bundesweit liegt die Wocheninzidenz deutlich höher bei 389,2.

Die höchste Inzidenz in NRW wird weiter für den Kreis Lippe ausgewiesen. Hier wurden in den vergangenen sieben Tagen 474,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Dahinter folgt Krefeld mit einem Wert von 416,1. Am niedrigsten ist der Wert in Mönchengladbach mit 130,2.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 44.159 (+129) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 3300 Personen in Düsseldorf infiziert, vor einem Jahr waren es 798 (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 183 (Vorjahr 158) in Krankenhäusern behandelt, davon 51 (Vorjahr 36) auf Intensivstationen. 40.200 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 548 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 303,1 (Vortag 318,8, vor einem Jahr 118,4).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 17 Bewohner und 27 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 10.12.). In Düsseldorfer Kitas haben sich im Dezember bislang 84 Kinder, 31 Personen aus dem Betreuerstab sowie fünf weitere Personen infiziert (Stand 10.12.). An den Düsseldorfer Schulen wurden im Dezember bisher 475 Fälle bei Schülern, 21 beim Lehrpersonal sowie drei bei weiteren Personen registriert (Stand 10.12.).

Impfzahlen Am Samstag wurden in Düsseldorf 1045 Personen geimpft. Darunter sind 121 Personen, die ihre erste und 202 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Es wurden 722 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Seit Impfstart sind in Düsseldorf 515.502 Menschen geimpft worden, davon haben 483.332 ihre erste und zweite Impfung erhalten. 123.688 Auffrischungsimpfungen wurden laut Stadt bislang vorgenommen.

Abstrichzahlen Am Samstag wurden 52 Abstriche in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen, 207 im städtischen Drive-In-Testzentrum. Durch den mobilen Service wurden 173 Abstriche durchgeführt. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 179.311 Abstriche vorgenommen. (Diese Zahlen beziehen sich auf PCR-Tests in den städtischen Diagnosezentren)

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674). Bei akuten Notfällen - wie beispielsweise Atemnot oder Bewusstseinsstörungen - sollte man umgehend die Feuerwehrleitstelle unter 112 anrufen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

