Termine können bereits gebucht werden : Wann in Mönchengladbach die Kinderimpfung startet

Im Impfzentrum Mönchengladbach werden ab 19. Dezember die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Corona geimpft. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Laci Perenyi/Laci Perenyi

Mönchengladbach Den Piks zum Schutz vor dem Coronavirus bekommen bald auch die Fünf- bis Elfjährigen. Im Impfzentrum gibt es dafür Termine an gesonderten Tagen. Die Arztpraxen bereiten sich auf einen Ansturm vor.

Kommende Woche soll der Corona-Impfstoff für Kinder ausgeliefert werden. Landesweit fällt am Freitag der Startschuss für städtische Impfaktionen für Fünf- bis Elfjährige. Krefeld und Düsseldorf haben Angebote für diesen Tag bereits angekündigt. In Mönchengladbach aber müssen sich die Jüngsten – und ihre Eltern – aber zwei weitere Tage gedulden. Denn die ersten Termine für das Kinderimpfen im Impfzentrum (Am Nordpark 260) soll es am Sonntag, 19. Dezember, von 10 bis 16 Uhr geben. „Den Sonntag haben wir als Start bewusst gewählt, weil er für Familien mit Kindern besonders gut planbar ist“, erklärt Oberbürgermeister Felix Heinrichs die Entscheidung.

Direkt einen Tag später, also Montag, 20. Dezember, geht es weiter mit den Impfterminen für die Jüngsten. Von da an soll die Einrichtung im Nordpark immer montags von 10 bis 16 Uhr exklusiv für die Fünf- bis Elfjährigen geöffnet sein – mit einem abweichenden Termin am Donnerstag, 30. Dezember. Der seit Anfang des Monats laufende Regelbetrieb im Impfzentrum (das „Erwachsenen-Impfen“ immer dienstags bis samstags) bleibt davon unberührt. Die Kinderimpfungen sind also ein zusätzliches Angebot.

Info Wo Impftermine gebucht werden können Notwendigkeit Die Stadt Mönchengladbach hat ein Onlineportal, in dem die Termine für die Impfungen gebucht werden können. Ohne Termin wird im Impfzentrum Mönchengladbach nicht mehr geimpft. Altersgruppe 12+ Der „reguläre Impfkalender“ der Stadt Mönchengladbach ist zu finden unter https://www.terminland.eu/moenchengladbach-impft/online/. Hier können Termine für die Erst-, die Zweit- und die Booster-Impfung gebucht werden. Fünf- bis Elfjährige Für die Jüngsten hat die Stadt jetzt einen eigenen Bereich in dem Buchungsportal. Unter www.terminland.eu/moenchengladbach-impft/online/KIT können die Termine gebucht werden. Wer zwölf Jahre oder älter ist, wird geben den „regulären Impfkalender“ zu nutzen.

Gebucht werden können die Termine in einem speziellen Buchungsportal online (www.terminland.eu/moenchengladbach-impft/online/KIT). Mit dem Termin für die Erstimpfung geht jener für die Zweitimpfung drei Wochen später einher. Pro Aktionstag stehen 360 Termine zur Verfügung, sechs Kinderärzte impfen dann. Ab Montag, 10. Januar, soll das Kinderimpfen wöchentlich von 11.30 bis 17.30 Uhr angeboten werden, wobei die Zeiten nach Angaben eines Stadtsprechers noch dem Bedarf angepasst werden können. In Mönchengladbach leben etwa 16.600 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren.

Am Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Empfehlung für das Impfen von Kindern in dieser Altersgruppe herausgegeben. Generell empfiehlt das Gremium die Impfung bisher aber nur für Kinder mit Vorerkrankungen und solchen, die Kontaktperson von Riskogruppen sind. Bei allen anderen Kindern sei die Impfung auf „individuellen Wunsch der Kinder und Sorgeberechtigten“ und nach entsprechender ärztlicher Aufklärung möglich. Ziel der Empfehlung sei es laut Stiko unter anderem, schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle bei Kindern zu verhindern. In jungen Altersgruppen sind Infektionen aktuell nachweislich häufiger vertreten als bei älteren. In Mönchengladbach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Fünf- bis Neunjährigen bei 237,7 und bei den Zehn- bis 15-Jährigen bei 296,5. Zum Vergleich: Bei den 20- bis 39-Jährigen ist die Inzidenz mit 121,7 und bei den 40- bis 59-Jährigen mit 115,2 deutlich niedriger. Der Durchschnitt durch alle Altersgruppen liegt in Mönchengladbach bei 113,2.

Kinderärztin Renate Harnacke (Archivfoto) Foto: Reichartz,Hans-Peter(hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Nebst der Möglichkeit zur Impfung im städtischen Impfzentrum im Nordpark, können Impflinge ihren Piks auch bei den Kinder- und Jugendärzten erhalten. Deren Sprecherin, Renate Harnacke, selbst Pädiaterin, teilt auf Anfrage mit, dass sie und ihre Kollegen sich auf einen Ansturm auf die Termine vorbereiten. Um diesen zu bewältigen, würde in manchen Praxen „durchgearbeitet“ werden – es entfallen also die üblichen Pausen –, andere würden Sonderschichten am Wochenende einlegen.

Insgesamt, so die Einschätzung der Fachärztin, sei es „höchste Zeit“, dass Kinder mit einer Impfung geschützt werden können. In fast zwei Jahren Pandemie-Geschehen seien „praktisch alle“ Eltern und Kinder enorm strapaziert worden. Es bestehe die „Notwendigkeit einer Entlastung“, die auch durch die Impfung herbeigeführt werden könne, so Harnacke.

Neben der Arbeitszeit der Kinder- und Jugendärzte begrenzt erneut die Menge des ausgelieferten Impfstoffes die Geschwindigkeit, wie schnell die Impfungen abgewickelt werden können. In der Vergangenheit ist Ärzten oftmals weniger Impfstoff geliefert worden, als eigentlich bestellt worden war. Gewissheit haben die Ärzte erst Mitte kommender Woche. Die Auslieferung der ersten Dosen des Kinderimpfstoffes ist zwischen dem 13. und 15. Dezember geplant. Laut Harnacke wollen viele Ärzte dann umgehend mit der Impfung starten.