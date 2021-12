Neues Buch aus Mönchengladbach : Reise durch Gladbachs Textilgeschichte

Tuchfabrikant Franz Brandts hat bereits in den 1870er Jahren mit einer betrieblichen Sozialpolitik begonnen. Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach

Mönchengladbach In dem neuen Buch aus der Geschichtswerkstatt geht es um die Textilindustrie und ihre Spuren in der Stadt. Die Rheinische Post wird in loser Folge einige Beiträge daraus veröffentlichen.