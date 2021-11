Coronazahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 25. November 29121) : Inzidenz erneut erheblich gestiegen

Mönchengladbach Nach einer Woche mit einer täglich hohen Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus, ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen in Mönchengladbach noch einmal deutlich gestiegen.

189 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt der Stadt bis Donnerstagmorgen gemeldet worden. Eine ähnlich hohe Zahl hatte es zuletzt mit 173 Neuinfektionen am 14. November gegeben. Seitdem war die 100er-Marke schon an vier Tagen überschritten worden. Die Zahl der aktuell Infizierten gab die Stadt am Donnerstagmorgen mit 1156 an (Vortag: 1039). Seit März 2020 wurde das Virus bei 16.325 (Vortag: 16.136) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 14.915 (Vortag: 14.843) Personen nicht mehr infektiös.