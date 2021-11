Corona in Mönchengladbach : So vergibt die Stadt jetzt Termine im Impfzentrum

Mönchengladbach Ab Dezember können wieder individuell reservierte Termine im Impfzentrum wahrgenommen werden. Die Stadt hat jetzt erklärt, wie man einen buchen kann.

Die Stadt will das Angebot für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen im Impfzentrum Am Nordpark 260 ab 1. Dezember deutlich ausweiten. An bis zu fünf Tagen pro Woche stehen dort täglich 720 Impftermine zur Verfügung. Das angekündigte Reservierungssystem ist nach Angaben der Stadt jetzt auf der Internetseite https://notfallmg.de/de/corona-impfung freigeschaltet. „Hier können auch die für die Impfung benötigten Unterlagen heruntergeladen werden. Um die Wartezeiten am Impfzentrum so kurz wie möglich zu halten, bittet die Stadt darum, die Unterlagen möglichst schon ausgefüllt zum Impftermin mitzubringen“, erklärte die Stadtverwaltung. Die meisten Termine sollen über das Internetportal vergeben werden. Montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr können aber auch Termine unter der Rufnummer 02161 2550555 gebucht werden. Ohne einen bestätigten Termin sei eine Impfung im Zentrum nicht möglich, betont die Stadt.