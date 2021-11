Ab 1. Dezember : Helios Klinikum in Krefeld eröffnet Impfzentrum

Das Helios Klinikum in Krefeld. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Die Stadt kann 300 Personen pro Tag impfen, wie vil die Ärzte schaffen ist nicht bekannt. Jetzt will das Helios Klinikum mitimpfen und die Kampagne stärken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab dem 1. Dezember können sich Bürgerinnen und Bürger auch am Helios Klinikum Krefeld impfen lassen. Termine sind ab dem Wochenende online buchbar. Impfungen sind das wirksamste Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Um die Impfquote in Krefeld nach Kräften gemeinsam weiter zu erhöhen, unterstützt das Helios Klinikum Krefeld das Impfangebot der Stadt mit einem zusätzlichen Impfzentrum. Es wird am kommenden Mittwoch in der ehemaligen Kapelle auf dem Krankenhausgelände am Lutherplatz eröffnen und entsprechend ausgeschildert. Als Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung stehen die mRNA-Impfstoffe Biontech und Moderna zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: Termine können ab dem Wochenende online gebucht werden. Alle erforderlichen Informationen werden dazu auf der Homepage des Klinikum www.helios-gesundheit.de/krefeld hinterlegt.

„Die ersten drei Wellen haben bereits viel Kraft gekostet, die vierte wird ganz sicher nicht einfacher. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämpfen bei oftmals unklaren Erfolgsaussichten täglich mit vollem Einsatz und maximaler Intensivtherapie um das Leben betroffener Covid-Patienten. Auch deshalb ist uns das Impfen ein echtes Anliegen. Daher wollen wir aktiv das Einzige vorantreiben, mit dem wir alle jetzt noch einen Unterschied machen können: So schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen beziehungsweise zu boostern“, erklärt Klinikgeschäftsführer Alexander Holubars.

Sabine Lauxen, Gesundheitsdezernentin der Stadt Krefeld, freut sich über das neue Impfangebot des Helios Klinikums: „Das ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen das Corona-Virus. Wir wollen so viele Krefelder wie möglich schnell vor der Corona-Gefahr schützen. Ich bin den Verantwortlichen am Helios Klinikum deshalb sehr dankbar für dieses Impfangebot, das in enger Absprache mit der Stadtverwaltung geplant worden ist. Neben unserem Standort im Impfzentrum Seidenweberhaus, unserem mobilen Impfbus im Advent und dem Impfangebot bei den Hausärzten ist dies eine weitere, sehr wichtige Ergänzung.“