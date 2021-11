Coronazahlen in Düsseldorf : Mehr Booster als Erstimpfungen

Düsseldorf Erneut ist ein Mensch in Düsseldorf nach einer Corona-Infektion gestorben. Die Wocheninzidenz steigt auf 320,4. Geimpft wurden am Mittwoch 2761 Personen.

372 Neuinfektionen wurden am Mittwoch in Düsseldorf registriert. Nach den Daten des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind demnach aktuell 2900 Menschen in der Landeshauptstadt infiziert. 111 von ihnen werden in Krankenhäusern behandelt, davon 30 auf Intensivstationen. Landesweit liegt in Nordrhein-Westfalen die Hospitalisierungsrate bei 3,96.