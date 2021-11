Förderung für Düsseldorf : Neue Nutzung für leerstehende Läden

Düsseldorf Mit Fördergeldern des Landes hat die Stadt zwei Ladenlokale an der Gumbertstraße in Eller angemietet. Auch für die Graf-Adolf-Straße und die südliche Heyestraße stehen Gelder zur Verfügung.

Für die zentralen Lagen Graf-Adolf-Straße/nördliche Friedrichstraße, Gumbertstraße und Heyestraße Süd steht Geld zur An- und geförderten Untervermietung von leerstehenden Ladenlokalen zur Verfügung. Mithilfe des Landes konnten bereits zwei Leerstände an der Gumbertstraße und ein Leerstand an der Graf-Adolf-Straße neu genutzt werden. Weitere Anmietungen sind in Planung. „Leerstehende Ladenlokale mit neuen Nutzungen zu beleben, steigert die Attraktivität und Resilienz der Zentren. Durch nun anlaufende Zentrenmanagements in fünf Zentren, die ebenfalls im Rahmen des Sofortprogramms gefördert werden, können wir weitere positive Effekte erzeugen“, sagt Beigeordnete Cornelia Zuschke.