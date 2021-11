Umfrage zum Leben im Lockdown : Jugendliche fürchten geschlossene Schulen

Düsseldorf Der Jugendrat hat rund 2100 Heranwachsende zu den Folgen der Corona-Pandemie befragt. Wie die Jugendlichen mit der Ausnahmesituation umgehen.

Die Pandemie hat das Leben junger Menschen in Düsseldorf tiefgreifend verändert. Das dokumentieren die Ergebnisse einer Befragung von mehr als 2100 Düsseldorfern im Alter zwischen zehn und 21 Jahren. Umgesetzt hat sie im Februar und März der Jugendrat, am Mittwoch präsentierte Celine Holz die Ergebnisse im Jugendhilfeausschuss. Ein Blick in die Vergangenheit, dem die enorme Dynamik der vierten Corona-Welle allerdings neue Aktualität verleiht.