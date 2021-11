Weihnachtszeit in Düsseldorf : Kirchengemeinden laden zu Adventsbasaren ein

Die Adventsbasare bieten viele selbstgemachte Dinge wie Plätzchen und Marmeladen an. Foto: kfd

Düsseldorf Wer selber keine Plätzchen backen möchte und auch kein Geschick bei Bastelarbeiten hat, kann sich bei Adventsbasaren mit vielen selbstgemachten Artikeln eindecken.

Traditionell am ersten Adventswochenende finden in vielen Kirchengemeinden Basare statt. In diesem Jahr ist die Durchführung durch die Corona-Schutzverordnung unter der 2G-Regel allerdings schwierig. Deshalb werden weniger Märkte und diese auch in einem kleineren Rahmen durchgeführt. Im Angebot sind unter anderem Weihnachtsschmuck, Marmeladen, Handarbeiten, Plätzchen, Karten, Adventskalender, Socken und Schals.

Die evangelische Oster-Kirchengemeinde lädt am Sonntag nach dem 11-Uhr-Gottesdienst von 12 bis 16 Uhr zu ihrem Outdoor-Adventsbasar ein. Dieser wird um die Trinitatiskirche an der Eitelstraße 23 in Rath aufgebaut. Dort werden auch Glühwein, Waffeln und Grillgut angeboten.

Nach einer unfreiwilligen Pause von zwei Jahren freut sich die Katholische Kirchengemeinde St. Martin in Unterbilk auf ihren kleinen Adventsbasar. Im Forum an der Neusser Straße 88 werden Samstag von 15 bis 18 Uhr und Sonntag von 12 bis 15 Uhr die weihnachtlichen Waren angeboten. Außerdem können Bücher (modernes Antiquariat) erworben werden. Der Erlös wird an die Armenküche gespendet.

Ein vielfältiges Angebot bietet die Gemeinde in Lohausen gleich an mehreren Samstagen im Pfarrzentrum, Im Grund 99, an. Der Basar kann am 27. November und 4. und 11. Dezember von 17 bis 19.30 Uhr besucht werden. Mit dem Erlös wird die Partnergemeinde Alto Alegre in Brasilien unterstützt.