Ausstellung im Hetjens-Museum : Die Krippe als Märchenschloss

Düsseldorf Krakauer Krippen wirken wie kleine Paläste und erzählen von einer über 200-jährigen Tradition. Das Hetjens-Museum zeigt bis Ende Januar ausgewählte Exemplare eines besonderen Kunsthandwerks, das nicht nur Kinderaugen strahlen lässt.

Krippen kennt man hierzulande vor allem als Stall mit Maria, Josef und ihrem Kind, umringt von Ochs, Esel und Schafen. Je nach Größe stehen vielleicht noch die heiligen drei Könige dabei und ein Hirte. Ganz anders sehen die Krippen in Krakau aus, wie eine heute beginnende Ausstellung im Hetjens-Museum offenbart, die noch bis Ende Januar 2022 zu sehen ist.

In Krakau hat der Krippenbau eine über 200-jährige Tradition, die es 2018 auf die Unesco-Liste des immateriellen Weltkulturerbes schaffte. Maurer hatten im Winter des 19. Jahrhunderts nichts zu tun, so begannen sie für wohlhabende Familien Krippen anzufertigen, die anschließend durch die Stadt in die jeweiligen Häuser getragen wurden. „Das war jedes Mal ein Ereignis. Je aufwendiger sie gestaltet waren, desto größer der Erfolg beim Publikum“, erklärt Wilko Beckmann, stellvertretender Direktor des Hetjens-Museums.