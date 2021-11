Kommen und Gehen in Düsseldorf : Feinkost von Manufakturen in Gerresheim

Reinhard Wördehoff bietet „Genussfreuden“ in seinem neuen Ladenlokal an der Benderstraße an. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Reinhard Wördehoff hat sein Hobby zum Beruf gemacht und das Feinkostgeschäft „Genussfreuden“ an der Benderstraße eröffnet. Er arbeitet mit 70 verschiedenen Herstellern zusammen.

Nachdem Reinhard Wördehoff Anfang 2019 nach rund 45 Jahren im Vertrieb verschiedener Industrieunternehmen in den Ruhestand gegangen war, genoss er zunächst die freie Zeit als Rentner. „Nach ungefähr einem Jahr hatte ich aber sehr viel Lust, noch einmal etwas Neues anzufangen“, erinnert sich der 68-Jährige. Er ist Hobbykoch, liebt gutes Essen und Trinken, und so lag es nahe, ein Feinkostgeschäft zu eröffnen – möglichst in Gerresheim, dem Stadtteil, in dem er mit seiner Frau auch wohnt.

Als Wördehoff zufällig das freigewordene Ladenlokal an der Benderstraße entdeckte – der Juwelier war umgezogen – hat er sofort zugegriffen und verkauft nun auf 45 Qua­dratmetern ausgesuchte Spezialitäten, die er „Genussfreuden“ nennt. Wichtig war ihm von Anfang an, ausschließlich Produkte anzubieten, die in kleinen, möglichst inhabergeführten Manufakturen in Deutschland nach individuellen Rezepten hergestellt werden. „Ich war beruflich immer viel unterwegs, dabei ist mir schon der eine oder andere interessante Betrieb aufgefallen“, erzählt Wördehoff. Darüber hinaus habe er vor der Eröffnung monatelang im Internet recherchiert und inzwischen rund 70 Manufakturen gefunden, mit denen er zusammenarbeitet – und zwar abwechselnd, um seinen Kunden immer wieder ein anderes Sortiment anzubieten.

Neben einer großen Auswahl an Rot- und Weißweinen sowie Sekt von kleinen Winzerhöfen aus Franken und Schwaben, verschiedenen Bierspezialitäten und ausgesuchten Spirituosen wie Gin und Whisky findet man in großen, hellen Regalen – bei der Deko wird Wördehoff von seiner Frau unterstützt – unter anderem Chutneys und Pestos, handgemachte Fertiggerichte im Glas, Käse- und Wurstspezialitäten, Marmeladen sowie süße oder herzhafte Kekse. Zum abendlichen Glas Wein empfiehlt der 68-Jährige ein köstliches Gewürzgebäck aus dem fränkischen Dettelbach, nämlich Muskatzinen, die – wie der Name schon sagt – mit Muskat zubereitet werden.

In Zukunft will Wördehoff Verkostungen, sogenannte Genussmomente, anbieten. Eine gemütliche Sitzecke im hinteren Bereich des Geschäfts steht dafür bereit.