FC Bayern bestätigt Bericht : Joshua Kimmich hat Corona

München Joshua Kimmich hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern, der bislang nicht geimpft ist, wurde positiv getestet. Das bestätigte der Rekordmeister am Mittwochabend. Wie es dem 26-Jährigen geht.

Joshua Kimmich vom Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigten die Münchner am Mittwochabend. „Dem Mittelfeldspieler des FC Bayern geht es gut“, schrieb der Klub in einer Mitteilung. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Infektion des Nationalspielers berichtet.

Der bislang ungeimpfte 26-Jährige befand sich zuletzt in Quarantäne, nachdem er Kontakt zu einer positiv getesteten Person gehabt hatte. Vor Kimmich war am Mittwoch auch der positive Test von Teamkollege Eric-Maxim Choupo-Moting bekannt geworden. Kimmich befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der FC Bayern auf seiner Homepage mit. Er muss ab dem Zeitpunkt des positiven Tests 14 Tage in Isolation bleiben, kann sich aber mit einem negativen PCR-Test freitesten. Aller Wahrscheinlichkeit wird er das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am 4. Dezember verpassen.