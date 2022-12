Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 20. Dezember 2022) Sieben-Tage-Inzidenz liegt über 400er Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt wieder über der 400er Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstag mit 413,4 an. Am Freitag lag dieser noch bei 341,8. Der bundesweite Durchschnitt wird derzeit mit 246,7 und der Landesschnitt mit 330,1 angegeben. Die Wochen-Inzidenz in der Vitusstadt liegt also über dem Durchschnitt. Elf Städte oder Kreise in NRW weisen einen höheren Wert auf.