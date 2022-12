Risikobarometer für Mönchengladbach Mehr Unternehmen in finanziellen Nöten

Hohe Energiepreise, steigende Kosten für Rohstoffe, womöglich auch noch Fachkräftemangel – das sind die drei größten Sorgen, die den Unternehmen in Mönchengladbach Probleme bereiten. Und das drückt sich darin aus, dass es in Mönchengladbach im kommenden Jahr zu mehr Zahlungsausfällen kommen wird als noch 2022. Das geht aus dem aktuellen Risikobarometer der Auskunftei Creditreform und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hervor. Zwar seien die Ausfälle in Mönchengladbach in diesem Jahr noch gering, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz in einer Mitteilung: „Für das kommende Jahr gehen wir allerdings von einer Steigerung aus.“ Für 2023 erwarten die Ökonomen in Mönchengladbach ein Ausfallrisiko von 1,93 Prozent, das wird dann schon als mittleres Ausfallrisiko eingeordnet. Damit ist die Stadt in der Region dann aber nicht mehr Spitze wie in diesem Jahr, für den Rhein-Kreis Neuss wird eine Ausfallrate von 2,16 Prozent vorhergesagt.