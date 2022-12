Winter in Mönchengladbach Bußgeld für Eiskratzen-Verweigerer

Nachtfrost und ein Parkplatz am Straßenrand – da ist so mancher Autofahrer, der zur Arbeit möchte, schon am frühen Morgen genervt, wenn er ein Auto vorfindet, dessen Scheiben voll und ganz mit Eis bedeckt sind. Da läuft mancher Motor fünf, zehn oder gar 15 Minuten im Leerlauf, verpestet die Umwelt und pustet jede Menge Kohlenstoffdioxyd aus. Dabei wird bewusst der Weg zur mehr Klimaschutz und das Bemühen, jedes Gramm CO 2 einzusparen, unterlaufen. Unwissende, aber auch unbelehrbare Autofahrer sorgen gleichermaßen für Verdruss.