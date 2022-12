Pandemie im Oberbergischen Kreis Corona-Fallzahlen im Nordkreis steigen weiter an

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigen in Radevormwald und Hückeswagen weiter an. Waren in Radevormwald am vergangenen Dienstag 34 Menschen betroffen, sind es aktuell 46 Infizierte. Insgesamt wurden in der Bergstadt im Zeitraum vom 12. bis 18. Dezember 90 neue Infektionen gemeldet, das sind 32 mehr als in der vorangegangenen Woche. Das teilte der Oberbergische Kreis am Dienstag in seiner wöchentlichen Übersicht mit.