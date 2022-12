Zeuge filmte die Tat Bankfiliale Hardt bleibt nach Automatensprengung bis Weihnachten zu

Mönchengladbach · In der Volksbank wurden am Montag die Schäden genauer begutachtet. Was jetzt schon feststeht, und was noch geklärt werden muss.

20.12.2022, 05:10 Uhr

In der Nacht zu Samstag war in der Volksbank-Filiale ein Geldautomat gesprengt worden. Foto: Andreas Gruhn

Die Detonation hat erheblichen Schaden angerichtet. Nach der Geldautomatensprengung in der Nacht zum Samstag bleibt Volksbank-Filiale Hardt erst einmal geschlossen. Wieder Geldautomat in Hardt gesprengt Spektakuläre Flucht in Mönchengladbach Wieder Geldautomat in Hardt gesprengt Wie ein Sprecher des Geldinstituts berichtete, wird sie vor Weihnachten wohl auf keinen Fall mehr öffnen können. Die Mitarbeiter der Hardter Filiale wurden auf die Zweigstellen Venn und Holt verteilt. „Wir müssen jetzt sehen, wie hoch der Schaden ist“, sagte der Sprecher der Volksbank Mönchengladbach. Der Eingangsbereich gleiche einem Trümmerfeld. Nicht betroffen seien aber die Safes und Schließfächer der Kunden. Sie seien zurzeit jedoch nicht mehr so einfach zugänglich, sondern nur nach vorheriger Rücksprache. Warum in Mönchengladbach-Hardt so oft Automaten gesprengt werden Vierter Fall in zwei Jahren Warum in Mönchengladbach-Hardt so oft Automaten gesprengt werden Mehrere Zeugen hatten der Polizei am Samstag, 17. Dezember, gegen 1.35 Uhr die Detonation gemeldet. In den sozialen Medien tauchte wenig später ein Video mit Bildern von der Flucht der Täter auf. Während sie zum Auto laufen, steht ein Passant mit erhobenen Händen am Straßenrand. Die alarmierte Polizei fuhr sofort zum Tatort. Es folgte eine spektakuläre Verfolgungsjagd, bei der das Fluchtauto einen Streifenwagen rammte. Die Täter konnten jedoch entkommen. Es war die fünfte Geldautomatensprengung in Hardt seit März 2020. Dreimal war die Volksbank-Filiale an der Vorster Straße betroffen, zweimal die nahe gelegene Sparkassen-Zweigstelle.

(gap)