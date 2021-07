Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (23. Juli) : Sieben-Tage-Inzidenz liegt über der Zehnermarke

Mönchengladbach Die Fallzahlen in Mönchengladbach steigen weiter – und damit auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Diese liegt jetzt bei 11,5. Was das zu bedeuten hat.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach hat die Marke von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Am Freitagmorgen lag der Wert bei 11,5. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt Lockerungen zurückgenommen werden müssen. Für die kommenden Tage gilt in Mönchengladbach weiterhin die Inzidenzstufe 0.

Allerdings müssen sich die Bürger dennoch auf etwas schärfere Corona-Regeln einstellen. Zum einen, und darauf weist die Stadt in ihrem täglichen Corona-Statusbericht hin, weil einige Lockerungen an die landesweite Inzidenz gebunden sind. Diese liegt aktuell bei 16,2. Am Donnerstag hatte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) angekündigt, dass angesichts der steigenden Zahlen ab Montag vermutlich in ganz NRW Inzidenzstufe 1 gelten solle.