Inzidenz über 2000 : Melde-Rückstau in Düsseldorf behoben

Ein Mitarbeiter hält in einem Testlabor PCR-Teströhrchen in den Händen (Symbolbild). Foto: dpa/Uwe Anspach

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf bewegen sich weiter auf einem hohen Niveau: Am Donnerstag wurden mehr als 2500 Neuinfektionen gemeldet. Oberbürgermeister Keller äußerte sich auch zum anstehenden Karneval.

In Düsseldorf sind derzeit rund 30.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt meldete am Donnerstag 2525 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2162,4 (Vortag 2140,8). Damit liegt Düsseldorf deutlich über dem NRW- (1314,1) und dem Bundesschnitt (1283,2). Dafür sind nach Auskunft der Stadt keine Ausbrüche verantwortlich, vielmehr handelt es sich laut Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) um ein dynamisches Geschehen in der gesamten Stadtbevölkerung. Wie Keller beim wöchentlichen Corona-Pressegespräch zudem sagte, ist der Rückstau bei den Meldungen inzwischen behoben. „Die Zahlen sind ab heute wieder belastbar“, sagte Keller.

Die Stadt hatte zuvor zwei Wochen lang keine korrekten Inzidenzen vermelden können. Grund war ein fehlerhaftes Update für die Meldesoftware des Robert-Koch-Instituts (RKI). Insgesamt sei ein Rückstau von rund 16.000 Meldungen und etwa 6500 Infektionen abgearbeitet worden. Keller betonte dabei den großen Einsatz der Meldeteams im städtischen Gesundheitsamt.

Derweil füllen sich die Normalstationen der Kliniken weiter mit Corona-Patienten: Inzwischen liegen 260 von ihnen im Krankenhaus, davon 30 auf Intensivstationen. 19 Covid-Patienten müssen invasiv beatmet werden. 656 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Die Impfquote in der Stadt ist laut Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hoch. Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge seien 83 Prozent der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer doppelt geimpft – ein Prozent mehr als in der vergangenen Woche, was Hintzsche als beachtlich bezeichnete. 68 Prozent der Geimpften seien zudem bereits geboostert. Am Mittwoch wurden in den städtischen Impfstellen rund 700 Menschen geimpft. Insgesamt wurden seit dem 27. Dezember 2020 1.407.707 Impfungen vorgenommen, darunter 352.994 Auffrischungsimpfungen.

Die bislang ungeimpften Bürgerinnen und Bürger will die Stadt jetzt mit einer neuen Kampagne überzeugen. Mit analogen und digitalen Plakaten soll ab nächster Woche für die Impfung und das Tragen einer FFP2-Maske geworben werden. „Die wichtigsten Säulen im Kampf gegen die Pandemie sind die dreifache Impfung und die FFP2-Maske“, sagte Keller, „nur so schützt man sich und andere.“

Sorge bereitet der Stadt die ab dem 15. März geltende Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Diese stelle die Kommunen vor große Herausforderungen, sagte Hintzsche, der auch den städtischen Corona-Krisenstab leitet. Bislang fehlten klare Regeln zur Überprüfung der Maßnahme – es zeichne sich aber ab, dass die kommunalen Gesundheitsämter letztlich für die Überwachung und Entscheidung über etwaige Betretungs- oder Tätigkeitsverbote für Ungeimpfte zuständig sind. Hintzsche befürchtet dabei einen Flickenteppich und würde sich zumindest eine auf Landesebene einheitliche Handhabung wünschen. „Die Gesundheitsämter sind an der Grenze ihrer Belastung“, sagte Hintzsche. Die Überwachung der Impfpflicht sollten die jeweiligen Bezirksregierungen übernehmen, „damit sich die kommunalen Ämter auf kommunale Aufgaben konzentrieren können.“

Mit Blick auf die Lockerungen in anderen EU-Ländern äußerte sich Oberbürgermeister Keller zurückhaltend. Deutschland müsse seinen eigenen Weg finden, er nehme zudem wahr, dass viele Experten davon abrieten, zu viel und zu früh zu lockern. „Wir tun gut daran, das Schutzniveau weiter hochzuhalten“, sagte Keller, „um die aktuelle Welle zumindest einigermaßen im Griff zu behalten.“

Auf Nachfrage äußerte sich Keller zudem zum nahenden Karneval. Man sei zwar noch im Gespräch mit dem Comitee Düsseldorfer Carneval und den Ordnungsbehörden, „Stand jetzt wird es aber keinerlei Veranstaltungen im öffentlichen Raum geben.“ Damit ist wie im vergangenen Jahr auch der traditionelle Rathaussturm zu Altweiber vom Tisch.

Die städtischen Impfstellen an der U-Bahn-Station Heine-Allee und am Bertha-von-Suttner-Platz sind weiter zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Hier kann sich jeder ohne Anmeldung mit allen zugelassenen Impfstoffen impfen lassen. Mitgebracht werden sollte nur der Personalausweis und soweit vorhanden der Impfpass. Gleiches gilt für das Impfmobil, das am Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 17.30 Uhr auf dem Ikea-Parkplatz in Reisholz Halt macht.