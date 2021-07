Fußball in den Amateurklassen : „Der Saisonstart ist noch nicht in Gefahr“

„Der Saisonstart ist noch nicht in Gefahr“

Fußball in den Amateurklassen

Interview Fussball Die Corona-Zahlen in NRW steigen an, der Drittliga-Start musste wegen positiver Fälle beim MSV Duisburg bereits abgesagt werden. Wolfgang Jades, Vorsitzender des FVN-Fußballausschusses, bleibt dennoch zuversichtlich, dass die Spielzeit der Amateure im August beginnen kann.

Auf Schalke hatte man noch Glück, dass es in dieser Woche bei einem Corona-Fall im Team blieb und der Zweitliga-Auftakt nicht abgesagt werden musste. Beim MSV Duisburg sah es anders aus. Nach vier positiven Befunden musste der Start der 3. Liga ausfallen. Auch bei den Amateuren wurden Testspiele aus diesem Grund schon abgesagt. Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballausschusses im Fußball-Verband Niederrhein , ist im Interview mit unserer Redaktion aber zuversichtlich, dass die Saison ab der Oberliga abwärts am 21. und 22. August trotz der Pandemie gestartet werden kann.

Wolfgang Jades Das ist noch nicht der Fall. Wir können im Augenblick spielen. Danach richten meine Kollegen im Verband und ich mich aktuell. Und wenn es neue Entwicklungen gibt, werden wir neu entscheiden. Es wird während der Corona-Pandemie immer so sein, dass wir vom aktuellen Geschehen und Entscheidungen der Politik abhängig sind. Damit müssen wir mittlerweile schon seit eineinhalb Jahren leben.

Immer mehr Städte in Nordrhein-Westfalen laufen Gefahr wieder in die Inzidenzstufe 2 zu rutschen. Dann wäre der Kontakt­sport Fußball nach Corona-Schutzverordnung nur noch mit bis zu 25 getesteten Personen und beliebig vielen Genesenen und Geimpften möglich. Ist das eine auch Gefahr für den Saisonstart?

Jades Noch sehe ich das nicht. Ich bin auch der Überzeugung, dass bis dahin die Inzidenzzahlen anders bewertet werden. Doch uns bleibt im Fußball-Verband Niederrhein im Moment nichts anderes übrig, als die Entwicklung abzuwarten. Die Regionalliga wird auf jeden Fall am 14. August starten können, weil sie nach wie vor als Profiliga eingestuft ist. Probleme kämen in den Klassen darunter auf uns zu. Doch ich werde mir erst Gedanken darüber machen, wenn der Fall eintritt. Im Moment können überall Testspiele und auch erste Pokalpartien stattfinden. Und deshalb gehen wir nach derzeitigem Stand davon aus, dass wir bei den Amateuren am 21. und 22. August starten können.