Polizei Mönchengladbach beendet Öffentlichkeitsfahndung : Vermisste 17-Jährige in Obhut genommen

Mönchengladbach An einer Wohnanschrift in Dinslaken (Kreis Wesel) konnte die Vermisste von der Polizei angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Nach Angaben der Polizei, konnte die Jugendliche am Donnerstag, 22. Juli, an einer Wohnanschrift in Dinslaken von der Polizei angetroffen und anschließend in Obhut übergeben werden.