Polizeieinsatz in Mönchengladbach : 21-Jährige stiehlt Geldbörse von Seniorin aus Rollator

Polizeieinsatz in Mönchengladbach

Mönchengladbach Einer jungen Ladendetektivin war die Tat aufgefallen. Sie hielt die Diebin fest, obwohl diese sich mit Tritten und Schlägen wehrte. Die Beschuldigte ist schon in mehreren Städten mit Diebstahlsdelikten aufgefallen.

Eine Diebin hat einer 82-Jährigen am Donnerstag in einem Geschäft an der Hindenburgstraße die Geldbörse gestohlen. Dank der Aufmerksamkeit und des beherzten Eingreifens einer 23-jährigen Ladendetektivin konnte die Täterin geschnappt werden.