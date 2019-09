Schwerverletzter in Mönchengladbach : Müllwerker wird zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

Mönchengladbach Der Mann wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestand aber nicht, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer, der offenbar seine beschlagene Frontscheibe wischte, war auf das Müllauto gefahren.

Ein 33-Jähriger Beschäftigter der GEM ist am Mittwochmorgen schwer verletzt worden, als er bei einem Unfall auf der Straße „Hehn“ zwischen einem Müllwagen und einem Auto eingeklemmt wurde. Laut Polizeibericht hatte der 33-Jährige gegen 8.30 Uhr hinter dem Müllfahrzeug stehend gearbeitet. Die Arbeiter luden Sperrmüll von der Straße in den Müllwagen. Aussagen zufolge war das Warnblinklicht eingeschaltet. Zum Unfallzeitpunkt stand die Sonne so tief, dass sie blendete. Zur selben Zeit befuhr ein 23-Jähriger Autofahrer die Straße in dieselbe Richtung, in der das Arbeitsfahrzeug stand – der blendenden Sonne entgegen.