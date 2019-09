Mutmaßliche Täter vorbestraft : Raubüberfall auf Seniorin: Tatverdächtige festgenommen

RHEYDT Die beiden Männer sind keine Unbekannten für die Polizei. Gegen beide lagen bereits Haftbefehle vor.

Einer engen Zusammenarbeit von Ermittlern verschiedener Fachkommissariate ist nach Angaben der Polizei ein Fahndungserfolg zu verdanken. Sie hat zwei Männer festgenommen, die sie für diejenigen hält, die am 7. September eine 67-Jährige in ihrer Wohnung gefesselt und ausgeraubt haben. Die brutale Tat geschah an der Hauptstraße. Laut Polizeibericht klingelten zwei Männer an der Tür der Seniorin. Als diese die Tür öffnete, schoben die mutmaßlichen Täter die Frau in die Wohnung und fesselten sie mit Klebeband an Armen und Beinen. Mitsamt ihrer Beute flüchteten sie. Eine Pflegekraft fand die 67-Jährige im Hausflur liegend.