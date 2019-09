Exhibitionist in Mönchengladbach : Mann entblößt sich vor Kind

Die Polizei ermittelt, nachdem sich ein Mann einer Zwölfjährigen in Mönchengladbach in schamverletzender Weise gezeigt hat.

Mönchengladbach Das Mädchen konnte flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Ein Exhibitionist hat am Sonntag gegen 18 Uhr an der Hephataallee / Ecke Karl-Jakszt-Weg ein zwölfjähriges Mädchen angesprochen und sich dem Kind in schamverletzender Weise gezeigt. Das Mädchen ergriff die Flucht. Der Fremde wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und dünn, schwarze, an den Seiten graue Haare, kurzer Bart. Er trug schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover und schwarze Schuhe. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161 290.