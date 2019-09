Aufmerksamer Zeuge in Mönchengladbach : Festnahme nach versuchtem Einbruch in Pizzeria

Mönchengladbach Der Mann hatte ein Klappmesser in der Tasche. Er wurde von den Polizisten mit Handfesseln fixiert.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Einbrecher schnappen konnte. Er hatte gegen 2 Uhr versucht, in eine Pizzeria an der Neusser Straße einzusteigen. Der Zeuge hatte verdächtige Geräusche und einen Taschenlampenschein aus dem Bereich des angrenzenden Innenhofes bemerkt und die Polizei informiert. Als sich die Einsatzkräfte näherten, stellten sie im Durchgang zum Innenhof bereits Hebelspuren an der Tür zur Pizzeria fest.