Ermittlungen dauern an : Tote Frau im Wald ist identifiziert

Mönchengladbach Die Polizei gibt noch keine weiteren Details zu dem Verbrechen bekannt. Sie hatte am Montag einen 40-jährigen Mönchengladbacher festgenommen. Er steht im Verdacht seine Lebensgefährtin umgebracht zu haben.

Die Frauenleiche, die am vergangenen Montag in einem Wald auf Grevenbroicher Stadtgebiet gefunden wurde, ist eindeutig identifiziert. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach am Donnerstag mit. Es handelt sich um die 26-jährige Lebensgefährtin des Mannes, der zu Beginn der Woche in Neuss-Weckhoven festgenommen wurde. Er steht im Verdacht, seine Freundin getötet zu haben und sitzt deshalb seit Dienstag in Untersuchungshaft.