Ermittlungen in Bielefeld : 18-Jähriger soll Jugendlichen erstochen haben

Bielefeld In der Nacht zum 1. Mai ist in Bielefeld ein 17-Jähriger Opfer eines Gewaltverbrechens geworden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nun hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen.

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr, wurde ein 17-jähriger Bielefelder im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Schelpmilser Weg in Bielefeld-Baumheide niedergestochen. Mehrere Zeugen konnten beobachten, wie zuvor eine männliche Person mit dem späteren Opfer sprach und dieses dabei augenscheinlich mit einem Messer bedrohte.

Kurz darauf kam der junge Bielefelder den Zeugen entgegen und wies Stichverletzungen auf, während der andere Mann wegging. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.

Kurze Zeit später hatten sich laut Polizei zwei Zeugen bei der Mordkommission gemeldet, die Hinweise auf den möglichen Täter geben wollten. Dank ihrer Hilfe konnte die Polizei den Mann identifizieren. Bei der betreffenden Person handelt es sich um einen 18-jährigen Bielefelder, der der Polizei bereits wegen diverser Gewaltdelikte bekannt ist.

Die weiteren Ermittlungen führten laut Polizei zu einer Verdichtung der Verdachtsmomente. Der 18-Jährige wurde noch am späten Nachmittag des 1. Mai in seiner Wohnung festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnte auch die Kleidung gefunden werden, die der mutmaßliche Täte offenbar bei der Tat getragen hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der 18-jährige versucht hatte, den 17-jährigen Bielefelder auszurauben und im Anschluss mehrfach auf das Opfer eingestochen und dadurch tödlich verletzt hat.

Der dringend Tatverdächtige macht keinerlei Angaben zur Sache und lässt sich anwaltlich vertreten. Er wurde am Samstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge erließ.

Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen laut Polizeiangaben weiter mit Hochdruck. Die Tatwaffe wurde bislang noch nicht gefunden. Es werden weitere Zeugenvernehmungen und Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

(dtm)