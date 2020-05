Frau war seit Monaten verschwunden : 26-Jährige tot im Wald in Mönchengladbach gefunden

Mönchengladbach Ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Mönchengladbach sitzt in Untersuchungshaft, weil er im Verdacht steht, seine 26-jährige Lebensgefährtin umgebracht zu haben. Er führte die Polizei zur Leiche nach Grevenbroich.

Möglicherweise lag die Frauenleiche schon monatelang in dem Waldstück auf Grevenbroicher Stadtgebiet in der Nähe der Ortschaft Elfgen. Denn bereits seit Anfang März war die 26-Jährige nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld und an ihrem Wohnort im Mönchengladbacher Stadtteil Schmölderpark gesehen worden. Bis Anfang der Woche blieb sie unentdeckt. Erst ein Zeugenhinweis brachte die Ermittler auf die Spur des Verbrechens.

Am Montag nahm die Polizei einen 40-jährigen Mann aus Mönchengladbach fest, der im Verdacht steht, die 26-Jährige getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten, sitzt er jetzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft.

Am Montag, 4. Mai, konnte die Polizei den Aufenthaltsort des Mannes ausfindig machen: In Neuss-Weckhoven wurde er vorläufig festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, räumte der 40-Jährige ein, dass er Anfang März in der ehemaligen gemeinsamen Wohnung im Schmölderpark eine Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin gehabt habe. Dabei sei sie zu Tode gekommen. Wie die Frau getötet wurde, wollte die Polizei am Dienstag aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen. Der Mann führte Ermittler zum Ablageort der Leiche in dem Waldstück in Grevenbroich. Ob die Tote vergraben oder versteckt war, wollte die Polizei ebenfalls nicht verraten. Unklar bleibt auch noch, warum es zum Streit zwischen dem Paar kam.