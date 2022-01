Sichtbarkeit ist Sicherheit : Immer mehr Mängel bei Fahrradlicht-Test

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Kontrollaktion der Kreispolizei zeigt kein gutes Ergebnis, viele Schüler sind mit mangelhaften Fahrrädern unterwegs. Dabei nahmen vielen Schulen wegen Corona gar nicht erst an der Aktion teil.

Gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht und der lokalen Zweiradmechaniker-Innung checkten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Mettmann zum 13. Mal in Folge die Beleuchtung von Fahrrädern junger Radfahrer. Im Fokus dieser Fahrradlicht-Testaktion, durchgeführt in der Zeit von Oktober bis Dezember 2021, standen dabei wieder Rad fahrende Schüler auf den Wegen zu ihren weiterführenden Schulen. Das Ergebnis ist ernüchternd und heißt im Beamtendeutsch „Verschlechterung der Mängelquote“.

Kontrolliert wurde im Aktionszeitraum in den dunklen Morgenstunden zwischen 7.30 und 8.30 Uhr. Etwa 2300 Fahrräder wurden dabei unter die Lupe genommen, an 277 Fahrrädern wurden lichttechnische Mängel festgestellt. Damit verschlechterte sich die Mängelquote im Vergleich zum Vorjahr von 13,59 Prozent auf 16,14 Prozent.

Mit der Feststellung allein aber ist die Aktion nicht beendet. Die Mängel wurden auf sogenannten Mängelkarten dokumentiert und den Erziehungsberechtigten geschickt. Die dokumentierten Mängel sollen zeitnah behoben werden. Auch das wird festgehalten und im nächsten Schritt per Rücklauf besagter Mängelkarten überprüft. Kommen Mängelkarten nicht in den Rücklauf, werden Erziehungsberechtigte nochmals persönlich kontaktiert, weil die mangelhaften oder fehlenden Beleuchtungseinrichtungen wahrscheinlich noch nicht Instand gesetzt wurden.

Nahmen 2020 kreisweit insgesamt 21 Schulen an der Lichttest-Aktion teil, waren im Jahr 2021 wegen der Corona-Bedingungen nur noch 17 Schulen aktiv beteiligt. In Mettmann nahmen weder die Gymnasien, noch Fuhlrott-Realschule oder Berufskolleg teil. Auch in Wülfrath glänzten Gymnasium und Sekundarschule durch Abwesenheit. Allein in Erkrath wurde getestet, wie Polizeipressesprecher Ulrich Löhe berichtet. „An der städtischen Realschule wurden 26 Fahrräder getestet, sechs davon mit Mängel“, was eine Mängelquote von 23,7 Prozent ergibt.