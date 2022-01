Optische Veränderungen und neuer Terminkalender : Stadtbücherei mit Veranstaltungsoffensive

Mettmann Einzelne Abteilungen werden umgebaut, zunächst sind die Ressorts Belletristik und Jugendliteratur an der Reihe. Förderverein plant und organisiert Veranstaltungen 2022.

Montag und Dienstag kommender Woche, also am 10. und 11. Januar, bleibt die Stadtbibliothek wegen Umbauarbeiten geschlossen, wie Lucie Jentges aus dem Büro der Bürgermeisterin mittelt. „Nach dem regulären Schließtag Mittwoch hat die Stadtbibliothek ab Donnerstag, 13. Januar, wieder geöffnet.“ Medien können derweil wie gewohnt über den Rückgabekasten am Eingang zurückgegeben werden.

„Umgebaut wird die Abteilung Belletristik und Jugendliteratur“, sagt Jugendamtsleiter Stephan Paas. Konkret werden die Bücherregale ausgetauscht, denn die „bisherigen Regale sind so alt wie die Stadthalle“, beschreibt Stephan Paas diese „massiv, hoch und dunkel“ gebauten Elemente. Besagte Abteilung ist direkt an der Fensterfront im Durchgang vom Königshof zu erkennen. Die neuen Regale werden moderner, niedriger und heller sein, „insgesamt wird dies eine bessere Aufenthaltsqualität ergeben“.

„Bibliotheken sind heute Orte, an denen man Zugang zu Wissen bekommt, egal, ob das Wissen aus Büchern, aus dem Internet, aus Vorträgen oder Hands-On-Erfahrung mit Technik kommt“, beschreibt Kari Jackson-Kloenther aus dem Vorsitz der Stadtbücherei-Förderer diesen Ort als „Treffpunkte für alle, die lernen und Wissen teilen möchten“. Diese von ihr als „Treffpunkt Bibliothek“ benannte Adresse soll 2022 eine „neue und größere Bedeutung bekommen. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek Mettmann hat zum ersten Mal Kooperationen mit diverse Organisationen und Personen aus den Kreis Mettmann aufgebaut, und wird in 2022 daher fast wöchentlich eine Veranstaltung oder Workshop in der Bibliothek Mettmann anbieten können“, kündigt sie an.