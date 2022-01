Vandalismusfall aufgeklärt : Plakat-Zerstörer geständig – Ausstellung soll weiter laufen

Frauen in Fetzen: Die zerstörten Plakate waren ins Rathaus gebracht worden. Foto: Stadt Wülfrath/Stadt Wülrath

Wülfrath In Wülfrath gibt es noch viele ungeklärte Fälle von Vandalismus, aber die Stadtverwaltung kann einen ersten Fahndungserfolg vermelden. Eine Zeugin hatte den entscheidenden Hinweis gegeben.

„Wir freuen uns, dass die Täter dank der aufmerksamen Zeugin gefasst werden konnten“, sagt Bürgermeister Rainer Ritsche. Die ausgesetzte Belohnung von 500 Euro sei bereits ausgezahlt worden. Viele Täter kämen davon, weil sich Menschen nicht meldeten, die eine Tat beobachteten. „Ich danke allen, die mit ihrer Aussage helfen, Straftaten aufzuklären und Wülfrath ein Stück friedlicher machen. Die Eltern der jugendlichen Täter werden für den Schaden zur Kasse gebeten“, so der Bürgermeister weiter.

Dank einer Spende des im September 2021 verstorbenen Wülfrather Kulturförderers Detlef Klähn hatte die Ausstellung zwischenzeitlich wieder komplettiert werden können. „Die Täter haben vornehmlich die Plakate demoliert, auf denen Frauen zu sehen waren. Frauenfeindlichkeit hat in Wülfrath nichts zu suchen“, sagt Gleichstellungsbeauftragte und Stadtsprecherin Franca Calvano. Sie will die von ihr organisierte Ausstellung auf jeden Fall weiter zeigen.

Die Plakate mit insgesamt 20 Portraits inspirierender Frauen weltweit plus erläuternden kurzen Texten wurden ab Juli 2021 in der Wülfrather Fußgängerzone gezeigt. „In deutschen Medien wird viermal mehr über Männer berichtet als über Frauen“, erklärt Pauline Tillmann, Chefredakteurin des digitalen Magazins „Deine Korrespondentin“. Genau das wollen sie und ihr Redaktionsteam seit 2015 ändern. Sie machen mutige und starke Frauen aus aller Welt in Wort und Bild sichtbar: die Apnoetaucherin aus Kolumbien, die Kleinbäuerin aus Peru oder die Personenschützerin aus Irland. Gesponsert wird die Ausstellung von der E.D.B. Bildungsgesellschaft GmbH, Wiebke Mrosewski, Geschäftsführerin und Netzwerkerin im Frauen-Netzwerk Wülfrath.