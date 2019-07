Kanu : Beim Elbseeslalom dürfen alle ins Wasser

Hilden Der Wettkampf des KC Hilden ist für Anfänger und Fortgeschrittene interessant.

Der achtjährigen Marie Helbrecht ist die Freude über ihren ersten offiziellen Wettkampf lange nach ihrem Start auf dem Elbsee anzusehen. Schüchtern zwickt sie an ihrem Neoprenanzug herum und lugt immer wieder neugierig aufs Wasser, wo die älteren Jung-Kanuten gerade ihren Lauf durch die hängenden Stangen im Wasser absolvieren.

„Das hat mir super viel Spaß gemacht“, sagt Marie, obwohl sie es in ihrer Klasse der weiblichen Schüler C1 gerademal auf den letzten Platz geschafft hat. Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmerinnen aus Schwerte, Dormagen und Hohenlimburg ist Marie allerdings auch erst seit wenigen Wochen auf dem Wasser und noch gar nicht richtig im Verein. Über eine AG an ihrer Schule probierte sie die Sportart beim KCH aus und fand auf Anhieb Gefallen daran. Beim Wettkampf wollte sie dann gleich mitmachen, auch ohne Rennpass. Denn genau das ist das besondere beim Elbseeslalom, der in diesem Jahr seine zweite Auflage feiert. Er ist für junge Kanuten geeignet, aber auch für solche, die noch kaum Erfahrung haben und dennoch Wettkampfluft schnuppern wollen.