Fussball : Top-Verpflichtung: Mettmann angelt sich Torjäger Schuh

METTMANN/WÜLFRATH Der Fußball-Bezirksligist hat jetzt fast seinen Wunschkader zusammen. Ein Mittelfeldspieler und ein Innenverteidiger sollen noch kommen.

In dieser Woche haben die beiden der BezirksligaGruppe 2 zugeordneten Nachbarn ASV Mettmann und 1. FC Wülfrath mit der Vorbereitung auf die am 11. Aufgust beginnende Saison 2019/2020 begonnen. Kurz vor dem Ablauf der Abmeldefrist am 30. Juni konnte dabei der ASV Mettmann einen „Knaller“ verpflichten. „Es ist uns gelungen, in Christian Schuh einen torgefährlichen Mittelstürmer zu holen, der in den letzten Jahren bis in die Oberliga regelmäßig in den Torjägerlisten ganz oben mitmischte“, sagt Mutlu Yalavac.