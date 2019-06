Kanu : Kanuten tanzen durch den Stangenwald

Hilden Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr richtet der Kanu-Club Hilden nun am Samstag, 6. Juli, seinen zweiten Elbseeslalom aus.

Auf dem Elbsee dürfte es übernächstes Wochenende wieder spannend werden, wenn sich bis zu 100 Nachwuchskanuten im seichten Wasser des Baggersees duellieren. Ziel des sportlichen Wettkampfes ist es, eine mit 15 Toren festgelegte Strecke in kürzester Zeit und möglichst fehlerfrei zu befahren. Ein Höhepunkt im Kalender der Nachwuchssportler – schließlich gibt es für sie in NRW nur noch wenige Slalomveranstaltungen. Umso erfreulicher reagierte der Kanuverband NRW, als sich im vergangenen Jahr der Kanu-Club Hilden (KCH) auf Nachfrage bereiterklärte, nach 15-jähriger Abstinenz als Veranstalter, den Elbseeslalom auszurichten.

Die Premiere gelang bei schönstem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen sowie einem ordentlichen Starterfeld: Rund 100 Kanuten aus elf Vereinen nahmen 2018 teil. Auf einen ähnlichen Erfolg und gutes Wetter hofft KCH-Sport- und Jugendwart Christian Geheb auch in diesem Jahr. „Ich denke, wir werden uns bei 85 Meldungen einpendeln.“ Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Strecke leicht verändert und die Tore sind optimiert. „Wir haben in diesem Jahr in der Infrastruktur nachgebessert, stabilere Tor-Masten installiert, die Torrichter-Inseln versetzt und eine etwas andere Start- und Zielführung, die die Spannung erhöhen soll“, erläutert Geheb. Viele Helfer sind in den Vorbereitungen und am Wettkampftag selbst stark in die Organisation eingebunden.