Leichtathletik : Bahnlaufserie endet im September

Hilden Der letzte Wettkampf des von der LG Stadtwerke organisierten Events wurde Ende Juni wegen der Hitze verschoben.

Die Resonanz auf die neue Bahnlaufserie sei bislang so positiv, sodass auch schon eine Fortsetzung in 2020 angedacht ist. Ziel ist es, das neue Event ähnlich erfolgreich wachsen zu lassen wie den Hildanuslauf, der in diesem Jahr seine 25. Auflage feiert, nur in anderen Disziplinen, um damit weitere Sportler nach Hilden zu locken. „Die Anlage eignet sich ja wunderbar dafür“, lobte der LG-Trainer.