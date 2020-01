Mettmann : Schüler droht an Realschule mit Amoklauf

Mettmann Polizei spricht mit Eltern, Jugendlichem und Lehrern und sieht keine Gefährdung. Der Unterricht läuft.

Ein Schüler hat an der Carl-Fuhlrott-Realschule in Mettmann offenbar einen Amoklauf angedroht. Das bestätigt der Sprecher der Kreispolizei Mettmann, Daniel Uebber, auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Polizei wurde davon am Donnerstagvormittag informiert. Da sie kein Gefährdungspotenzial sieht, läuft der Unterricht am heutigen Freitag ganz normal weiter. Der Schüler soll indes der Schule fern bleiben. Mit einem Streifenwagen zeigt die Polizei zurzeit Präsenz vor der Schule.

Details zur Person des Schülers will die Polizei nicht nennen. „Wir können bestätigen, dass der Schüler Äußerungen gemacht hat. Unter Schülern wurden Worte gewechselt, die den Erwachsenen aufgefallen sind“, sagt Uebber. Daraufhin habe die Polizei mit dem Schüler und seinen Eltern eine so genannte „Gefährdetenansprache“ vorgenommen und auch mit der Schulleitung gesprochen. „Wir können aus polizeilicher Sicht sagen, dass es keine Gefährdung gibt“, berichtet Uebber.

Trotzdem sei die Polizei am Freitag vor Ort präsent. Ein Streifenwagen stehe vor der Schule, weitere Streifen fahren auf ihrer Tour jetzt ebenfalls an der Carl-Fuhlrott-Realschule vorbei. Der Schüler, der die Amokdrohung ausgesprochen haben soll, sei zu Hause geblieben. Wie es mit ihm weitergehe, sei nun Sache der Schulleitung.

Eine Statistik darüber, wie viele Amokdrohungen an Schulen es im Kreis Mettmann gibt, führe die Polizei nicht. Daher könne nicht gesagt werden, wie viele solcher Drohungen es im vergangenen Jahr bereits gegeben habe. Er können sich aber erinnern, dass es 2019 einen ähnlichen Fall in Monheim gegeben habe. Demnach habe ein Schüler gesagt, er würde alle abstechen, nachdem er ein schlechtes Zeugnis in Empfang genommen habe. „Wir haben ihn dann aus dem Schulbus geholt“, berichtet Uebber, denn „wir als Polizei können dann nicht so tun, als wäre nichts gewesen“: „Junge Menschen sind sich oft nicht bewusst, was sie da mit solchen Äußerungen anrichten.“