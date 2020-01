Mettmann wechselt den Entsorger : Bürger ärgern sich übers Altpapier

RP-Leser Bernhard Stoll hat diese übervollen Altpapiercontainer an der Haydnstraße in Mettmann fotografiert. Foto: Bernhard Stoll

Mettmann Die Container quellen über, ihre Standorte verdrecken zusehends – offenbar hat Mettmann derzeit ein Problem mit dem Entsorger. Er soll jetzt gewechselt werden.

Regelmäßig bringt Bernard Stoll sein Altpapier zu den Containern an der Haydnstraße. Diesmal aber bot sich ihm ein Anblick „wie im Schweinestall. So schlimm war es hier selten“, sagt Stoll. Weil die Container überfüllt waren, hatten genervte Bürger ihren Papiermüll einfach auf den Gehweg gestellt. „Üblicherweise werden die Container dienstags von einer Privatfirma geleert.“ Offenbar sei dies jedoch nicht geschehen, wundert er sich. Und das Problem an der Haydnstraße ist kein Einzelfall: Auch die Facebook-Gemeinde äußert sich mit entsprechenden Fotos: „Ich finde, es ist ein Armutszeugnis, solche Müllberge zu hinterlassen“, ärgert sich ein User.