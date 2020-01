Gastro-Tipp : Beim Inder gibt’s Hühnchen – scharf und würzig

Kreis Mettmann Im „Royal Punjab“ am Langenfelder Marktplatz kann der Gast aus mehr als 100 Gerichten wählen.

Das Ambiente ist klar. Nur wenige indisch-orientalische Accessoires zieren den großen Gastraum des „Royal Punjab“ am Langenfelder Marktplatz. So zurückhaltend die Einrichtung, so üppig die Speisekarte. Aus mehr als 100 Gerichten kann der Gast wählen. Allein das indische Brot gibt es in 15 Varianten. Doch zum Glück gibt es Hilfe bei der Auswahl.