Jeck drauf : Hier feiern Kinder Karneval

Kreis Mettmann Auch bei den Kleinen geht bis Veilchendienstag groß die Post ab. In diesen Städten sind für den kostümierten Nachwuchs Bühnenshow und Party angesagt.

MONHEIM In der jecken Hochburg am Rhein macht beim Kinderkarneval der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) den Anfang. Im Bürgerhaus, Humboldtstraße 8, steigt der „KiKa“ am Samstag, 8. Februar. Beginn unter dem Motto „Boomberg Helau“ ist um 14.11 Uhr, Einlass um 13.30 Uhr. Für Kinder ab fünf gibt es ein unterhaltsames Programm. Unter anderem treten auf das Monnemer Kinderprinzenpaar, die Rheinsternchen aus Langenfeld, die Monheimer Gänseliesel mit ihren Spielmännern und die Winrich-von-Kniprode-Schule aus Baumberg. Erstmals mit dabei: das „große“ Monheimer Prinzenpaar. Eine Zauberin hat überdies viele Überraschungen im Gepäck. Das jeweils schönste Karnevalskostüm der Mädels und der Jungen wird prämiert: Die beiden Gewinner dürfen beim Baumberger Veedelszoch am Karnevalssonntagvormittag, 23. Februar, auf dem großen Wagen des Bürgervereins mitfahren. Moderiert wird der KiKa von Anna-Lena Bahn. Karten gibt’s für zwei Euro bei Post-Lotto-Tabak Pozegic, Geschwister-Scholl-Straße 55, und im Kiosk Kahraman, Hauptstraße 36.