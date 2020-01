Neuer Zusammenschluss „ShopkulturME“ : Händler planen Maifest und Herbstzauber

Elke Speck (Floristin) und Cora Fuchs (Miss Fox, Initiatorin) gehören zum harten Kern der neuen Händler-Initiative. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Einzelhändlerinitiative und Stadt haben ihre Zusammenarbeit begonnen. Im Februar gibt es ein weiteres Treffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der neue Zusammenschluss von Einzelhändlern der Innenstadt, „ShopkulturME“, will auch 2020 die Jahreszeiten feiern: Maifest und Herbstzauber, im vergangenen Jahr erfolgreich eingeführt, sollen in diesem Jahr fortgesetzt werden – und das womöglich unter noch größerer Beteiligung. Denn erstmals ist in diesem Jahr die Stadt als Veranstalterin der Feste mit an Bord. Erste Gespräche dazu haben bereits stattgefunden, ein weiteres soll im Februar folgen, sagt Stephan Reichstein, Wirtschaftsförderer der Stadt Mettmann: „Wir wollen zum nächsten Treffen alle Händler und Gastronomen einladen. Unsere Ideen sind schon ziemlich weit gediehen, und wir hoffen jetzt, dass sich auch andere mitreißen lassen.“

Im September vergangenen Jahres hatte nach dem erstmaligen Maifest auch der „Herbstzauber“ Premiere. Der Initiatorin dieser Festes wie auch des Händlerzusammenschlusses „ShopKulturME“, Cora Fuchs, hatte als Mitstreiter für den Herbstzauber die Veranstalter der Oldtimer-Rallye „HistoNeandertal“ und die „Aulen Mettmanner“ gewonnen, die ihr Sommerfest in die Innenstadt verlegten. Zugleich veranstalteten die Einzelhändler einen Schaufenster-Wettbewerb, bei dem die Kunden als Hauptpreis einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro gewinnen konnten. 200 Mettmanner beteiligten sich daran. Das wertet Cora Fuchs als schönen Erfolg.

Info Auch die Galerie Königshof war dabei Was Der Zusammenschluss „ShopKulturME“ kam 2019 zusammen, um das Maifest zu veranstalten. 18 Geschäfte in der City machten mit. Es beteiligte sich auch die Galerie Königshof. Wer ShopKulturME ist kein Verein und möchte auch keiner werden.

Beide Veranstaltungen sollen auch in diesem Jahr laufen. Doch weil ihre Organisation „sehr viel Arbeit und Zeit in Anspruch nimmt“, hatten Cora Fuchs und ihre Mitstreiter darum gebeten, dass die Stadtverwaltung einsteigt. Das Thema wurde auch vom Wirtschaftsförderungsausschuss debattiert, der sich zunächst schwer damit tat, die Stadt hier in einer aktiven Rolle zu sehen – wollte man doch keine Konkurrenzveranstaltung für Mettmann-Impulse aufziehen. Zugleich aber wollte die Politik einer erfolgreichen Initiative des Mettmanner Einzelhandels nicht im Wege stehen – ein Argument, das sich schließlich auch als das stärkere herausstellte.

Cora Fuchs freut sich über die „super Hilfestellung von der Stadt“: „Unser Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben. Ich bin auch Mettmanner Bürgerin“, erzählt sie, und ihr tue es weh, die City im Stillstand zu erleben. „Früher gab es hier das beliebte Poststraßenfest. Daran habe ich mich erinnert“, sagt sie. Auch sie hofft, dass bei den Veranstaltungen in diesem Jahr „möglichst viele zusammen arbeiten, sonst können wir uns gar nicht mehr gegen das Internet durchsetzen.“ In diesem Zusammenhang appelliert sie auch an die Gastronomen, die Aktionen zu unterstützen. „Vielleicht kriegen wir ja noch mehr dazu, mitzumachen.“

Erstmals haben die Aulen Mettmanner ihr Fest zum Herbstzauber in die Innenstadt verlegt – und freuten sich über das große Publikumsinteresse. Foto: Blazy, Achim (abz)