Ein Diskussionsthema in Mettmann : Fahrradvereine suchen den Konsens

Mettmann Der Polizeisportverein sieht im Radverkehrskonzept eine Geldverschwendung, der ADFC hält es für sinnvoll.

Warum jetzt diese Vorschläge? Die Stadt will doch ein Radverkehrskonzept erstellen lassen? Ja, zurzeit formuliert die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem ADFC und dem RV Edelweiß eine Art Auftrag für einen Gutachter, der ein solches Konzept erstellen soll. Der Polizeisportverein hält jedoch den sechsstelligen Betrag, den die Stadt dafür ausgeben will, für fehlinvestiert. „Wenn sie in diesem Jahr kein Geld für aus unserer Sicht erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes haben, dann nehmen sie die über 100.000 Euro und verschieben das Gutachten“, appellierte PSV-Vorsitzender Dieter Dersch an die Mitglieder des Bürgerausschusses. Die PSV-Mitglieder sind sogar so selbstbewusst, dass sie in ihren eigenen Vorschlägen bereits ein Radfahrkonzept sehen, das als Beschlussvorlage für den Rat und seine Ausschüsse dienen und das Konzept eines Gutachters ersetzen könnte. Diese Meinung teilte die Mehrheit des Bürgerausschusses indes nicht: Die Vorschläge des PSV seien „sehr gut mit dem, was wir hier vorhaben, zu verbinden. Wir wollen das Papier in den Planungsausschuss verweisen, um zu sehen, was wir davon ins Fahrradkonzept aufnehmen können“, erläuterte Ute Stöcker (CDU).