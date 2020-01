Kommentar : Unterstützung ist hier Gold wert

Mettmann Es ist vieles richtig an der Initiative „ShopKulturME“. Besonders wichtig ist, dass der Impuls für diesen Zusammenschluss aus der Händlerschaft kommt und nicht aus den Reihen der Stadtverwaltung oder Politik aufgesetzt wurde.

Die Kaufleute wissen selbst am besten, was sie zur Unterstützung brauchen, alle Aktionen werden von vielen geschultert. Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein hat zugleich kompetente und engagierte Partner, die er jederzeit ansprechen und auf die er sich verlassen kann. Jede Unterstützung der Initiative ist damit Gold wert, denn alles, was den Einzelhandel belebt, nutzt dieser Stadt. arue