Fußball : SV Hilden-Ost, SC Unterbach und SSV Erkrath sind im Endspurt der Vorbereitung

SCU-Kapitän Daniel Mion traf per Elfmeter. Foto: Blazy, Achim (abz)

HILDEN Mit einem 6:0-Erfolg gegen den VfB Solingen II und dem 2:2 gegen den ebenfalls in der Kreisliga A spielenden GSV Langenfeld schloss der SV Hilden-Ost den Reigen seiner Vorbereitungsspiele ab. „Wir haben in dieser Woche noch einiges zu tun, müssen an der Feinabstimmung arbeiten und unsere Zugänge noch besser ins Team integrieren.

Die Partie gegen Langenfeld war aber eine ordentliche Generalprobe, bevor es ab kommenden Sonntag wieder ernst wird“, fasste Trainer Stephan Pühs seine Eindrücke aus den beiden zurückliegenden Partien zusammen.

Gegen den B-Kreisligisten aus Solingen unterstrich Tansu Tokmak seine gute Frühform mit einem selbst erzielten Treffer und vier direkten Vorlagen. Davon profitierten der dreifache Torschütze Onur Dikisci, Kapitän Cem Solmaz und Marco Dübgen. Wesentlich mehr Widerstand leistete der GSV Langenfeld. In einem munteren Schlagabtausch mit Torgelegenheiten hüben wie drüben konnten sich die beiden Schlussleute Serhat Göksu (Ost) und Falco Reuter (GSV) mehrmals auszeichnen. Erneut präsentierte sich Tansu Tokmak in bester Spiellaune, brachte den SV Ost mit seinem Doppelpack (15., 55.) zweimal in Führung. Frederik Wulff (23.) und Gökhan Tasoluk (71.) glichen jeweils aus.

Unterbach Mit den vom Bezirksligisten Sportfreunde Baumberg II gekommenen Mittelfeldspielern Kutaiba Kassar (22) und Ali Kassar (21) sowie den Angreifern Linus Burgwinkel (28) und Chris Ribjitzki (32 – FC Herdecke-Ende/ Kreisliga A) verpflichtete der SC Unterbach gleich vier neue Spieler. „Damit sind wir nicht nur in der Breite besser aufgestellt, sondern erhoffen uns auch im Offensivspiel mehr Durchschlagskraft und Torgefährlichkeit“, erklärt Fußballabteilungs-Geschäftsführer Thomas Schulzky die Aktivitäten des Kreisliga A-Dritten auf dem „Transfermarkt“.

Im vorletzten Test behauptete sich das Team des Trainerduos Andrea „Andi“ del Polito/Roberto Marquez gegen den klassentieferen TSV Gruiten mit 3:2 (1:0). Nach einem Foul an Burgwinkel, der in den Spielzeiten 2014 bis 2016, seinerzeit noch in der Kreisliga B, schon einmal die Fußballstiefel für den SCU schnürte, verwandelte Kapitän Daniel Mion den fälligen Elfmeter (39.) zur Pausenführung. Mit einem direkt verwandelten Freistoß erhöhte Sven Gehrmann auf 2:0 (65.). Gruitens Giuliano Facenna, der in der 89. Minute auch für den Endstand sorgte, verkürzte zunächst auf 2:1 (72.). Zugang Kutaiba Kassar führte sich mit seinem Tor zum 3:1 (74.) schon einmal gut ein.

Die Generalprobe vor dem Punktspielauftakt am Sonntag beim Spitzenreiter SV Hösel bestreitet der SCU am morgigen Mittwoch um 20 Uhr auf dem Sportplatz am Niermannsweg gegen den Düsseldorfer Landesligaklub Schwarz-Weiß 06. Dann soll nach Möglichkeit die Formation beginnen, die auch in Hösel erste Wahl ist.

Erkrath Ein motivierter A-Kreisligist SSV Erkrath siegte im Vorbereitungsspiel beim abstiegsgefährdeten Bezirksligavertreter TuS Gerresheim mit 2:0 (2:0). „Der Sieg ist absolut verdient, wobei unsere Elf gar nicht einmal überragend auftrat. Aber bei uns stimmten Einsatzwille und Laufbereitschaft. Das hat gegen die zumindest an diesem Tag schwachen Gerresheimer gereicht“, fasste Werner Nowak, der Sportliche Leiter des SSV, zusammen. Mit einem Lupfer in den Lauf schickte Daniel Hagemann Tobias Freese auf die Reise. 1:0 durch den neuen Kapitän (9.), der nach der flachen Hereingabe von Manuel Dominguez Gea auch den frühen Endstand (22.) markierte.

In den zweiten 45 Minuten wechselte Trainer Denis Clausen fünf neue Leute ein. Das Niveau blieb indes stabil, weil die Jungs von der Bank auch die Qualität für die Startelf hatten. Gerresheim konnte sich dagegen nur selten behaupten. Die beste Chance der Platzherren (72.) vereitelte Erkraths Torsteher Michael Meyer. Kurz zuvor scheiterte Daniel Nowak in aussichtsreicher Position am TuS-Keeper.

Letzter Testspielgegner der Rot-Weißen ist morgen Abend um 19.30 Uhr auf der Sportplatzanlage Freiheitstraße die zweite Mannschaft des FC Büderich.

(ER)