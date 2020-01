Schulwechsel : Das sind unsere weiterführenden Schulen

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Auf welche Schule soll mein Kind nach der vierten Klasse wechseln? Eltern von Grundschülern stehen momentan vor der Frage, welches die beste Schulform ist. Die Anmeldetermine stehen bevor. Zugleich gibt es in Mettmann eine hitzige Diskussion darüber, ob in der Kreisstadt eine Gesamtschule eingeführt werden soll. Die Realschule würde dann eventuell aufgegeben. Unsere Redaktion hat sich die weiterführenden Schulen in Mettmann, Erkrath und Wülfrath näher angeschaut.