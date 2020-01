Kriminalität im Kreis Mettmann : 114 Seniorenberater helfen beim Thema Sicherheit

Die Mitarbeiter des Aktionsbündnis Seniorensicherheit sind gut erkennbar an ihren blauen Westen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann (arue) Die Kreispolizeibehörde freut sich über acht neue Seniorenberater für das Aktionsbündnis Seniorensicherheit. Auch aus Mettmann und Wülfrath kommen neue Berater: In Mettmann sind es Michael Gertler und Rolf Hennigsen, in Wülfrath Heide Franke und Horst Löhberg.

Die so genannten Asse dienen als Multiplikatoren zu verkehrs- und kriminalpolizeilichen Themen, für die sie vorab eigens geschult wurden. Der Kreis Mettmann verfügt nun insgesamt über 114 ASS!e, die allesamt zu unterschiedlichen Themen als Berater fungieren. Sie beantworten wichtige Fragen zum Schutz vor Trickdiebstahl und Trickbetrug, aber auch zum Schutz vor Einbruchdiebstahl.

Darüber hinaus geben sie Verhaltenstipps zur Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger, Fahrradfahrer und Kraftfahrer. Sie geben älteren Menschen, die oft unsicher im Straßenverkehr sind oder Opfer von Trickbetrügern werden, alternative Teilnahmemöglichkeiten am Straßenverkehr vermitteln und sie auf wichtige Grundsätze der Kriminalprävention hinweisen. Dazu gehört zum Beispiel der Grundsatz: „Ich lasse keine Fremden in meine Wohnung“.